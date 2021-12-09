السكة الحديد: تعديل وامتداد مسير القطارات علي خط الفيوم /الواسطى / القاهرة

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه في إطار حرصها على تلبية طلبات جمهور الركاب واستجابة لركاب خط الفيوم /الواسطى / القاهرة فقد قررت الهيئة الآتى :

اعتبارا من يوم ١١/١٢/٢٠٢١

- امتداد مسير قطار ١٣٥ الى القاهرة بدلا من الجيزة طبقا الجدول المرفق.

- تعديل قيام قطار ١٣٤ من القاهرة بدلا من الجيزة طبقا الجدول المرفق.

وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتواصل هيئة السكك الحديدية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث واصلت أعمال تطهير، وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كانت هيئة السكة الحديد قد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا.

ويتولى عمال النظافة تطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.