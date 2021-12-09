أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 _ 2022. وأوضحت في خطاب عممته الوزارة على المديريات التعليمية، أنه ايماءًا للاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية يتم التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 12/12 ويستمر حتى يوم الاثنين 20/12/2021. وشددت على المدارس بضرورة مراجعة بيانات الطلاب على موقع بيانات التلميذ وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك وأشارت إلى أن التسجيل بالاستمارة الالكترونية مسئولية الطالب ولكن يجب على المدرسة نشر أسماء وأكواد الطلبة على صفحة المدرسة حتى يتمكن الطالب من التسجيل مع المساعدة في التسجيل. ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التسجيل بالاستمارة الالكترونية من الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم : بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.