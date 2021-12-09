كأس العرب.. عودة أفشة للمشاركة مع الفراعنة في مباراة الأردن

أختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مرانه استعدادًا لمواجهة الأردن في الخامسة مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس العرب ، وتأكد غياب أحمد حجازي قائد منتخب مصر ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي عن مبار مصر والأردن بعد غد ، السبت، في ربع نهائي كأس العرب بقطر.

وخضع أحمد حجازي لبرنامج علاجي الأيام الماضية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر والجزائر أول أمس والتي غادرها اللاعب للإصابة بشد في العضلة الخلفية ،وكشف مسئولو المنتخب المصري أن أحمد حجازي لن يلحق بمباراة الأردن بشكل رسمي وسيواصل اللاعب خوض برنامجه التأهيلي الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة.

ووتواصل مسئولو اتحاد جدة مؤخرا مع منتخب مصر، وطلبوا تقريرا عن إصابة حجازى وموقفه من استكمال البطولة بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية أمام الجزائر، ولكن مسئولو منتخب مصر أكدوا خضوع حجازى لبرنامج علاجى وتأهلى وربما يلحق بمباراة نصف النهائى حال تخطى الفراعنة عقبة الأردن فى ربع النهائى السبت المقبل.

فيما كشف مسئولو منتخب مصر، أن محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى والمنتخب بات جاهزا للمشاركة مع الفراعنة فى مباراة الأردن ، وغاب أفشة عن مباراة منتخب مصر والجزائر فى الجولة الثالثة بالدور الأول بالبطولة بسبب إصابته بشد خفيف فى العضلة الأمامية، قبل أن يخضع لبرنامج علاجى مكثف ويتماثل للشفاء ويصبح جاهزا للمشاركة أمام الأردن.

وتصدر المنتخب الوطني مجموعته في بطولة كأس العرب بفضل اللعب النظيف بعدما تعادل في النقاط مع المنتخب الجزائر برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما احتلت لبنان المركز الثالث وجاءت السودان في المركز الأخير.