بعد اعتذار نسرين طافش..هبة مجدي تنضم لأبطال مسلسل «المداح 2»

/665230/بعد-اعتذار-نسرين-طافشهبة-مجدي-تنضم-لأبطال-مسلسل-المداح-2

انضمت الفنانة هبة مجدي، لأبطال مسلسل «المداح» في موسمه الثاني أمام الفنان المتألق حمادة هلال، أتى ذلك بعد اعتذار الفنانة نسرين طافش التي خاضت بطولة الموسم الأول.

دوت الخليج يرصد انضمام هبة مجدي للموسم الثاني من مسلسل المداح

ويبدأ صناع العمل تصوير المسلسل خلال الفترة القليلة المقبلة، ترقبا لعرضه في رمضان 2022.

وكانت غردت طافش في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

وتابعت: "وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني".

قصة مسلسل المداح

وتدور أحداث المسلسل حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

هبة مجدي تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، التي تألقت فيه بتجسيد إمرأة صعيدية تتعرض للهجوم بسبب شقيقها الفنان محمد رمضان لذا تلجأ للهروب من الصعيد ألى احدى الحانات بالقاهرة وعندما تعلم بوفاة أخيها تضطر للعمل معهم.

يذكر أن مسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

وتدور أحداث المسلسل في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، وتناقش أحداث دارت خلال الحرب العالمية الثانية، وقضية الفيضان الذي أغرق عدد من القرى قبل السد العالي، وتسبب في هجرة سكان الصعيد، بالإضافة إلى أزمة وباء الكوليرا التي حلت بمصر وحريق القاهرة الكبرى.