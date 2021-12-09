كأس العرب: حفيظ دراجي معلقاً على مباراة مصر والأردن

/665231/كأس-العرب-حفيظ-دراجي-معلقا-على-مباراة-مصر-والأردن

يستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن، مساء السبت المقبل ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس تعيين المعلق الجزائري حفيظ دراجي معلقاً على القمة المرتقبة ببطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر ضمن المركز الأول في المجموعة الثالثة بعدما تمكن من الفوز من جمع 7 نقاط والتساوي مع الجزائر وكان الفارق في الإنذارات فقط.

وتقام مباراة مصر والأردن في تمام الخامسة مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد الجنوب، ويلتقي الفائز أمام تونس أو عمان في الدور نصف النهائي.

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تنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب غداً بمواجهة تونس أمام عمان في تمام الساعة الخامسة، ثم يليها لقاء قطر أمام الإمارات في التاسعة مساءاً.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في اليوم التالي على ملعب الجانوب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وفي ختام لقاءات دور الثمانية يواجه المنتخب الجزائري نظيره المغرب في لقاء قوي ديربي شمال أفريقيا، بعدما أحتلت الجزائر المركز الثاني خلف مصر.

كأس العرب

ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدمت الفرق الثمانية خلال مواجهات دور المجموعات وأبرز اللاعبين لكل منتخب:

من المجموعة الأولى

- قطر: تأهلت بالعلامة الكاملة 9 نقاط، أحرزوا 6 اهداف ، دخل مرماهم هدف وحيد، أبرز اللاعبين لديهم المعز علي وأكرم عفيف

- عمان: تأهل المنتخب العماني برصيد 4 نقاط، سجل 5 أهداف، سكنت شباكة 3 أهداف أبرز اللاعبين جميل المحمدي ومحسن جوهر

- تونس: حصد نسور قرطاج 6 نقاط، سجل 6، ودخل مرماه 3، لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم سيف الجزيري هداف البطولة بثلاثة أهداف ويوسف المساكني وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف بالإضافة لعلي معلول.

- الإمارات: تأهل المنتخب الإماراتي برصيد 6 نقاط، أحرز 3 أهداف سكن مرماه هدفين، أبرز اللاعبين إسماعيل مطر وعلي مبخوت

المغرب: تأهل أسود أطلس بالعلامة الكاملة 9 نقاط، أحرز 9 أهداف ولم تسكن شباكة أي أهداف، أبرز اللاعبين أشرف بن شرقي وإسماعيل حداد وعبد الاله الحافيظي ووليد الكارتي بالإضافة إلى بدر بانون

الأردن: تأهل منتخب الأردن برصيد 6 نقاط أحرز 6 أهداف، سكنت شباكة 5، أبرز اللاعبين حمزة الدردور وبهاء فيصل

مصر: تأهل منتخب الفراعنة برصيد 7 نقاط، سجل 7 ، سكنت شباكه هدف وحيد، يوجد لاعبين مميزين تألقو خلال البطولة أبرزهم حسين فيصل وعمرو السولية و أحمد رفعت ومصطفى فتحي بجانب خط الدفاع المميز الونش وحجازي وفتوح وأكرم توفيق

الجزائر: تأهل المنتخب الجزائري برصيد 7 نقاط سجل 7 أهداف، سكن مرماه هدف، لديه كوكبة من النجوم أبرزهم بغداد بونجاح وياسين إبراهيمي ويوسف البلايلي