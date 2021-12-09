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النائب محمود الشامي يتحدث لـ دوت الخليج من أعلى أبراج العلمين ويؤكد مدن الجيل الرابع نهضة حقيقة.. صور وفيديو

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/665232/النائب-محمود-الشامي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-من-أعلى-أبراج-العلمين-ويؤكد-مدن-الجيل-الرابع-نهضة-حقيقة-صور-وفيديو

تحدث النائب محمد الشامي عضو مجلس النواب، لموقع دوت الخليج  من أعلى إحدى أبراج مدينة العلمين، وذلك على هامش زيارة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمحافظة مطروح ومنها لمدينة العلمين، مشيرا إلى حجم الانجازات الهائلة التي شهدتها المحافظة في عهد الرئيس السيسي.

دوت الخليج

وقال النائب محمد الشامي عضو مجلس النواغب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذا اليوم يعد الأخير لوفد اسكان النواب، ويأتي بعد سلسلة من الزيارات لعدد من المناطق من المحافظة لمتابعة المشروعات لاقومية بالمحافظة ومعدل سيرها.

النائب محمود الشامي يتحدث لـ دوت الخليج من أعلى أبراج العلمين ويؤكد مدن الجيل الرابع نهضة حقيقة

ونوه الشامي أن الدولة المصرية تستكمل ما بدأته من انجازات في عهد الرئيس السيسي على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت تداعياتها على العديد من بلدان العالم، موضحا أن مدينة العلمين من أهم الانجازات التي تشهدا الدولة المصرية.

 

وتابع عضو مجلس النواب إلى انه تم حل مشاكل أهالي الضبعة وأهالي مناطق سيدي عبد الرحمن، وذلك بالتزامن مع اعمال التطوير بالمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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