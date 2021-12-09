الثلاثاء المقبل..عرض فيلم «ريتسا» لـ أحمد الفيشاوي بإحدى سينمات المعادي

/665233/الثلاثاء-المقبلعرض-فيلم-ريتسا-لـ-أحمد-الفيشاوي-بإحدى-سينمات-المعادي

يستعد أبطال فيلم «ريتسا» لحضور العرض الخاص للعمل، في يوم الثلاثاء المقبل بإحدي سينمات المعادي، لطرحه للجمهور في عدد كبير من سينمات مصر في اليوم الثاني مباشرة.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم ريتسا وأبرز تفاصيل العمل

وكشف الفنان أحمد الفيشاويمؤخرا عن البوستر التشويقي لفيلمه الجديد ريتسا، والذي ظهر على شكل قبعة نصفها في الماء والنصف الآخر ظاهرا، دون وجود لأي بطل من العمل.

وعلق الفيشاوي على البوستر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاشفا عن موعد عرضه: «قريباََ بجميع دور العرض فيلم ريتسا، إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري وتصوير مارك عاوني».

مشاركة فيلم ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

هذا وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد «ريتسا» الذي يخوض بطولته بجانب الفنانة عائشة بن أحمد، في مهرجان القاهره السينمائي الدولي.

ومن المقرر عرض فيلم «ريتسا» قريبًا في الأسواق وفقًا لما أعلنه الفيشاوي على صفحته بموقع انستجرام، والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

أحمد الفيشاوي يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع عصام عبد الحميد

وكان أعلن أحمد الفيشاوي عن عمل سينمائي جديد من يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل، ومن المقرر أن يبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة، اذ نشر صورة تجمعه بعصام عبد الحميد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا”.