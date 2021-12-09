/665234/نائب-رئيس-الزمالك-يوجه-الشكر-للرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

وجه أحمد جلال إبراهيم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمهم الدائم ومساندة الدولة المصرية في الفاعليات الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك خلال حفل افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة وقال: اتوجه بالشكر للدولة المصرية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كل الأحداث والفاعليات الرياضية التي تستضيفها مصر”.

وأكمل: “المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يقف دائما خلف جميع الألعاب الرياضية بالنادي, ويساند ويدعم الجميع بكل الإمكانيات سواء مالية أو معنوية”.

وواصل:” فريق السلة بنادي الزمالك لديه إصرار وعزيمة للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وتقديم عروض تليق”.

كلاكيت ثاني مرة كارتيرون ينذر الزمالك قبل التصعيد للفيفا

أرسل الفرنسي باتريس كارتيرون إنذار جديد للزمالك، بعد تأكيدات مرتضى منصور بصرف مستحقاته أمس.

وأكد عبر الميل عدم حصوله علي المستحقات حتي الأن، وأن هذا هو الإنذار الأخير لصرف مستحقاته قبل التصعيد إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.