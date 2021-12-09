/665237/إعجاز-وليس-إنجازماذا-قال-رئيس-إسكان-النواب-عن-ميدينة-العلمينفيديو
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم من مشروعات قومية بمدينة العلمين الجديدة، يعد اعجاز وليس إنجاز، نظرا لما يتم من جهد كبير من جانب الجهاز والمسؤولين، مشيدا بمخططات الدولة لإنشاء مدن جديدة أيضا بتلك المنطقة، ومشروع توسعة الطريق الساحلى.
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جاء ذلك فى لقاءه بقيادات جهاز مدينة العلمين على هامش زيارته للمدينة، حيث أشاد بخطوات الدولة نحو إنشاء دلتا جديدة بالمنطقة لتستوعب الزيادة في الدلتا الحالية التي أصبح بها زحام كبير وبيئة ضيقة، مشيرا الى أن العمران مرتبط دائما بالعمل، وأن المحاور التي تنشأ في صعيد وشمال مصر تستوعب الشباب، ليكون مقر العمل بجوار محل الإقامة مثلما أكد الرئيس السيسى.
وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، ان مدينة العلمين الجديدة، من أهم مدن الجيل الرابع، مشيدا بما تشهده من إنجازات وانشاء القطار السريع من العلمين الى العين السخنة.
«إعجاز وليس إنجاز»..ماذا قال رئيس إسكان النواب عن ميدينة العلمين؟«فيديو»
وطالب بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية الخارجية بالعلمين، من خلال عقد تعاقدات مع البواخر العابرة للمتوسط، ورحلات الكروز، وذلك لاستغلال المكان في السياحة الخارجية في ظل انشاء منطقة اثرية بها، وكذلك استغلالها في السياحة الداخلية للاهرامات والمتحف المصرى. وأشاد النائب عرفة مصطفى، بالجهود التي تتم فى كل المدن الجديدة، بداية من العاصمة الإدارية
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