أعضاء الإيسيسكو يشكرون السيسى لجهوده فى خدمة قضايا العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - وجه أعضاء المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، المُنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجارى، بقيادة وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة، برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه للمؤتمر وخدمة قضايا العالم الإسلامى.





وجاء فى نص البرقية: "يتشرف أعضاء المؤتمر العام للإيسيسكو، فى ختام أعمال دورته الرابعة عشرة، التى عقدت يومى 4 و5 جمادى الأولى 1443هـ، 8 و9 ديسمبر 2021م، فى رحاب المدينة الإدارية الجديدة، فى عاصمة بلدكم الزاهر، بأن يتقدموا إلى فخامتكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على ما اسبغتموه على أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو والمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى من رعاية رئاسية كريمة، وعلى الدعم الموصول الذى تقدمونه للعمل الإسلامى المشترك خدمة لقضايا العالم الإسلامى، وللنهوض بالأمة الإسلامية فى المجالات كافة، مقدرين عاليًا تفضل فخامتكم خلال المنتدى العالمى بتخصيص مائة منحة جامعية للطلبة الموهوبين من دول العالم الإسلامى واقتراح فخامتكم الوجيه إنشاء صندوق لدعم الجودة والتميز فى المنظومة التربوية للعالم الإسلامى".

و"يغتنمون هذه المناسبة ليعربوا عن عميق التقدير لرؤيتكم الاستشرافية الحكيمة فى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية 2030)، وبخاصة جهودكم الرائدة فى خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال إرساء مقومات الجودة فى المنظومات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المعنية، واعتماد توجهات استباقية من أجل أن تتبوأ جمهورية مصر العربية مكانة ريادية فى مجال صناعة المستقبل، وتعزز أدوارها فى تحقيق التكامل والتضامن بين دول العالم الإسلامى".

"حفظكم الله ووفقكم، وحقق سبحانه وتعالى، بقيادتكم الحكيمة، المزيد من التقدم والازدهار لشعبكم ولبلدكم الكريم، وأبقاكم عز وجل، دعمًا وسندا لأمتكم الإسلامية المجيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".