وجاء فى نص البرقية: "يتشرف أعضاء المؤتمر العام للإيسيسكو، فى ختام أعمال دورته الرابعة عشرة، التى عقدت يومى 4 و5 جمادى الأولى 1443هـ، 8 و9 ديسمبر 2021م، فى رحاب المدينة الإدارية الجديدة، فى عاصمة بلدكم الزاهر، بأن يتقدموا إلى فخامتكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان والتقدير، على ما اسبغتموه على أعمال المؤتمر العام للإيسيسكو والمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى من رعاية رئاسية كريمة، وعلى الدعم الموصول الذى تقدمونه للعمل الإسلامى المشترك خدمة لقضايا العالم الإسلامى، وللنهوض بالأمة الإسلامية فى المجالات كافة، مقدرين عاليًا تفضل فخامتكم خلال المنتدى العالمى بتخصيص مائة منحة جامعية للطلبة الموهوبين من دول العالم الإسلامى واقتراح فخامتكم الوجيه إنشاء صندوق لدعم الجودة والتميز فى المنظومة التربوية للعالم الإسلامى".
و"يغتنمون هذه المناسبة ليعربوا عن عميق التقدير لرؤيتكم الاستشرافية الحكيمة فى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية 2030)، وبخاصة جهودكم الرائدة فى خدمة التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، من خلال إرساء مقومات الجودة فى المنظومات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الدولية المعنية، واعتماد توجهات استباقية من أجل أن تتبوأ جمهورية مصر العربية مكانة ريادية فى مجال صناعة المستقبل، وتعزز أدوارها فى تحقيق التكامل والتضامن بين دول العالم الإسلامى".
"حفظكم الله ووفقكم، وحقق سبحانه وتعالى، بقيادتكم الحكيمة، المزيد من التقدم والازدهار لشعبكم ولبلدكم الكريم، وأبقاكم عز وجل، دعمًا وسندا لأمتكم الإسلامية المجيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعضاء الإيسيسكو يشكرون السيسى لجهوده فى خدمة قضايا العالم الإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.