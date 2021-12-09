5 أمور حاسمة.. لجنة مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية تصدر قرارات جديدة

جدة - نرمين السيد - أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بحظر دخول جميع القادمين لمصر من المصريين أو الأجانب، سواء برا أو بحرا أو جوا، إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات الخاصة بكورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء، أو أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلبية نتيجة تحليل pcr، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.





وقررت اللجنة الالتزام بـ ارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى. كما أصدرت اللجنة قرارًا بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو مقار الجهات والشركات، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل أسبوع، وقررت اللجنة حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهى والمحلات العامة والمنشآت الفندقية والسياحية. وشملت قرارات اللجنة أيضًا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

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