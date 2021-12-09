غادة والى تدعو لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد

وقالت والى فى رسالة لها، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد إن الفساد يقوض كل هذه الحقوق وأكثر من ذلك يكلف الفساد تريليونات الدولارات فى العالم مع انتشار الجريمة والاستغلال والإقصاء وتعريض الناس والكوكب للخطر إضافة إلى أزمة الوباء.
وأوضحت والى أنه فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد لنتذكر أن كل واحد منا لديه دور يلعبه فى الدفاع عن الحقوق، مضيفة فى رسالتها قائلة "أنت تحارب الفساد عندما ترفض دفع أو أخذ رشوة وعندما تبلغ عن فعل فاسد حتى لو كان لا يؤثر عليك".
ولفتت والى إلى أن 1.8 مليار شاب فى العالم هم الأكثر عرضة للخطر ويجب علينا خلق الفرص لتمكين الشباب من أداء دورهم لتوفير النزاهة فى المستقبل.
وذكرت والى أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يظل ملتزما بدوره فى دعم البلدان للتعاون واتخاذ الإجراءات من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوهت والى إلى أهمية التعاون مع الشركاء فى القطاعين العام والخاص وكذلك فى المجتمع المدنى لتعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وأشارت والى إلى أنه من خلال منع الفساد وإعادة الأصول المسروقة ندعم نمو الموارد والوظائف الجديدة وبناء القدرة على الصمود فى حالات الطوارئ المستقبلية وتمكين النساء والشباب وإرساء الأسس لمستقبل أكثر عدلاً.
واختتمت غادة والى رسالتها بالقول "من أجل تعافينا الشامل ومن أجل آمالنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن أجل حقوق الجميع دعونا نرتقى جميعًا إلى مستوى أدوارنا فى قول لا للفساد".
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