«قومى المرأة» : زيادة تمثيل السيدات فى المناصب القيادية يكافح الفساد

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نسرين البغدادى، عضوة المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة التدريب به، إن المرأة هى بداية منظومة مكافحة الفساد، قائلة "كلما زاد تمثيل المرأة فى المناصب القيادية بالحكومة، انخفضت نسبة الفساد فى هذه المناصب، فالمرأة دائماً تثرى المجتمع بنشر مبادئها البناءة، بالإضافة إلى التضافر مع جهود الدولة فى مكافحة الفساد".





جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الدليل التعريفى التى نظمتها لجنة التدريب بالمجلس عن "دور المرأة المصرية فى مكافحة الفساد"، اليوم الخميس، وذلك فى إطار أنشطة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد. وأشارت إلى أن الدليل التعريفى يهدف إلى فهم المقصود بالفساد وأنواعه وآثاره على التنمية، وربط الفساد بمنظور النوع الاجتماعى وأبعاد النوع الاجتماعى، والفساد وارتباطه بتفشى العنف ضد المرأة، والقدرة على طرح حلول لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات حماية الأشخاص الذين يساهمون فى كشف الفساد وتحديث الأنظمة والتشريعات من أجل مكافحة الفساد. من جانبها، عرضت المستشارة بسمة جاد، رئيسة نيابة، تعريف الفساد وأنواعه والاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، والسياسات الفعالة والمنسقة لذلك، وطرق تشجيع مشاركة المجتمع، والإطار المؤسسى لمكافحة الفساد فى مصر، وإستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2019- 2022، وآليات وأسس بنائها، وأشارت إلى جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، ودور المرأة فى ذلك، ودور الحوكمة ذات الصلة.

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