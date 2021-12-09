”الصحة” تكشف الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الفئات المستحقة للجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال " عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": الفئات المستحقة للجرعة الثالثة هم الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس، من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بشرط أن يكون مر على تلقيحهم 6 أشهر.

وأوضح " المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان"، أنه رغم زيادة أعداد الإصابة بمتحور أوميكرون في عدد من دول العالم لكن نسب الحاجة إلى دخول المستشفيات قليلة، معقبا: "الأمر مطمئن".

وأضاف: "الوزارة قامت بتعديل في المنظومة بحيث يمكنهم التقديم لتناول الجرعة الثانية خلال أسبوعين من تلقي الرسالة، وأرسنا أكثر من 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية".

وتايع عبدالغفار: “كل من تجاوز فترة السماح بتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيسمح له بتناول الجرعة بناء على الرسائل الواردة من الوزارة”.

ولفت إلى أن الدلائل التي ظهرت من خلال الأبحاث والمتواترة من الدول المختلفة تقول إن أعراض المتحور أوميكرون ومعدلات دخول أقل بكثير من المتحور دلتا.