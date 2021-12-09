"متحدث الصحة": لم نصل إلى قمة الموجة الرابعة لفيروس كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، مناشداً المواطنين الحصول على لقاح كورونا من أجل تحصين أنفسهم والمجتمع، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية واتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر قناة "الحياة"، أن كل من تجاوز فترة السماح بتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا سيسمح له بتناول تلك الجرعة بناء على رسالة نصية تصله من الوزارة.

وأشار "متحدث الصحة"، إلى أنه رغم زيادة أعداد الإصابة بمتحور "أوميكرون"، في عدد من الدول حول العالم، إلى أن نسب دخول المستشفيات والعناية المركزة من المصابين أقل من نسب المصابين بـ"دلتا".