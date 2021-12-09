ماذا قال رئيس جهاز مدينة العلمين لوفد إسكان النواب؟ دوت الخليج يرصد بالفيديو والصور

/665236/ماذا-قال-رئيس-جهاز-مدينة-العلمين-لوفد-إسكان-النواب-تحيا-مصر-يرصد-بالفيديو-والصور

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة لا تستهدف شريحة محددة، كما يروج البعض ولكن هناك فرص لكل الشرائح حيث يوجد إسكان متوسط، و إسكان اجتماعي ولكافة المستويات، وهى مدينة متكاملة وليست مدينة سياحية أو ساحلية فقط بل سيكون فيها كل الفئات.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه لأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أثناء زيارة مدينة العلمين للتوقف على جهود المشروعات القومية،موضحا أنه تم إنشاء ١٥ برح بارتفاع يتراوح بين ٢٢ و ٤٤ دور و أعلى ارتفاع للأبراج ١٣٧ متر، إضافة للممشى السياحي بطول ١٤ كيلو والمنطقة الترفيهية اضافة الى ٤٠ مبنى، مشيرا إلى أنه على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع توجد محطة تحلية مياه قائلا:" العلمين الجديدة نواة لمدينة مليونية و سيكون بها ٣ مليون نسمة"

واستعرض المهندس وائل سمير، حجم الأعمال والإنجازات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمدينة، قائلا:" يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات بها نحو 155 مليار جنيه، والعمل يسير ليل نهار على مدار ثلاث دوريات على مدار اليوم العمل مستمر على مدار السنوات24 ساعة فى اليوم.

واستكمل رئيس جهاز المدينة:" المخطط الاستراتيجى تضمن مشروعات الحى اللاتينى، ومشروع المدينة التراثية وجامعة العلمين، وكذلك مشروعات الإسكان المميز وسكن مصر بالمنطقة الجنوبية وتم تنفيذ محطة معالجة ثلاثية للصرف بطاقة 90 ألف م /3/ يوم كمرحلة أولى، ومحطة محولات الكهرباء وتنفيذ الطريق الساحلى الجديد بإجمالى 48 كيلومترا شاملا أعمال الإنارة والكبارى، ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية، كما تضم مراكز بحثية، ومناطق لوجستية ، ومناطق صناعية، وممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية".

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين، نستهدف في مدينة العلمين الجديدة، ٣ محاور وهى محور سكنى ومحور صناعى واستثمارى، ومحور سياحى، مضيفا نجحنا في قطاع التطوير العقارى، لإنشاء مختلف الأشكال حتى وصلنا إلى الشقق السكنية التي في متناول كل الفئات، حيث يوجد تنوع في أنماط وحدات الإسكان بحيث لا تقتصر المدينة على شريحة واحدة بل كافة الفئات.

ماذا قال رئيس جهاز العلمين لوفد إسكان النواب؟ دوت الخليج يرصد بالفيديو والصور

وأضاف سمير، بالإضافة الى المحور السكنى، كان لابد من المحور الصناعي والإستثمارى، نظرا لأنه الذى سيساعد في جذب المواطنين وتوفير فرص عمل وتابع، أيضا المحور السياحى، كان لابد من الاهتمام به لاسيما وأن المدينة تطل علي الساحل الشمالي بطول ١٤ ك علي البحر، وقمنا بإنشاء أبراج ضخمة على البحر بمستوى تشطيب عالي، كما نستهدف انشاء ممشي سياحى لكل الناس علي طول ال ١٤ كم، بالإضافة الى انشاء منطقة ترفيهية بين الأبراج بالمدينة.

وأوضح ان مدينة العلمين الجديدة، يعمل فيها نحو ١٠٠ الف عامل، كما يجرى العمل بها علي قدم وساق، مضيفا، ان اجمالي حجم المشروعات بالمدينة ١٨٠ مليار جنيه علي الارض حاليا، كما أنها ستكون مدينة مليونية، مشيرا الى إنشاء مدينة تراثية بها وأيضا متحف ومكتبة واوبرا، وذلك لاعلاء قيمة المكان.