النائب محمد الجمال لـ دوت الخليج:« العلمين مدينة نفخر بها مثل المدن العالمية».. فيديو وصور

/665239/النائب-محمد-الجمال-لـ-تحيا-مصر-العلمين-مدينة-نفخر-بها-مثل-المدن-العالمية-فيديو-وصور

تحدث النائب محمد الجمال عضو لجنة الاسكان بمجلس النوب، لموقع دوت الخليج من مدينة العلمين الجديدة، وذلك على هامش زيارة لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة لمحافظة مطروح ومنها لمدينة العلمين، مشيرا إلى حجم الانجازات الهائلة التي شهدتها المحافظة في عهد الرئيس السيسي.

دوت الخليج

وقال النائب محمد الجمال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن ما يحدث في العلمين شيء يدعو للفخر، وعمل يليق بالدولة المصرية، موضحا انها تصميم عالمي يدعو للفخر والاعتزاز، حيث أنها مدينة متكاملة بكل المجالات، مختتما:" أنه على عام 2040 يتوقع ان تصل إلى 3 مليون مواطن قاطنين بها.

وأجرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، فى ثانى أيام زيارتها لمحافظة مطروح جولة بأبراج مدينة العلمين الجديدة وذلك فى ضوء متابعتها لحجم الجهود المبذولة فى المشروعات القومية، وذلك بمشاركة المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والذى قدم عرض شامل لما يتم من جهود كبيرة من جانب وزارة الإسكان وكافة الأجهزة المعنية داخل مدينة العلمين.

وأستعرض رئيس جهاز مدينة العلمين لأعضاء اللجنة شرح كامل عنها مؤكدا على أنه المدينة المليونية ومن أهم مدن الجيل الرابع فى ضوء فكر ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة والتنمية من منطقة غرب الساحل الشمالى بعد أن كانت مخصصة فقط للقرى والمنتجعات بفصل الصيف.

دوت الخليج

وأستعرض مكونات المدينة وأنماط العمل بها حيث النمط السكنى لكل فئات المجتمع بكافى مستويات الإسكان حيث أنها ليست حكرا على فئة دون أخرى، وأيضا النمط الصناعى والاستثمارى حيث عمل مشروعات قومية استثمارية وصناعية من شأنها أن تكون جاذبة لوجود المواطنين بشكل مستمر والنمط الثالث متعلق الإطار السياحى والشاطئ والترفيهى حتى تكون المدينة جاذبة لجموع المواطنين على مدار العام.

واستعرض الجهود التى تتم بالحي اللاتيني على مساحة 404 أفدنة، والذي يتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وأيضا المنطقة التراثية والأبراج الشاطئية مروراً بكمبوند الـ٧٠٠ فدان، والذي يضم نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات) وأيضا تنفيذ المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، وتشمل: (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).

جولة لإسكان النواب بأبراج مدينية العلمين بمشاركة رئيس الجهاز المهندس وائل سمير«فيديو وصور»

ولفت إلى مدينة العلمين تستهدف بأن يكون بها فى 2040 نحو 3مليون نسمه مستقرة بها وتستفيد من كافة الأنماط التى تم بنائها فى إطارها، وذلك فى الوقت الذى تضمنت الجولة تفقد أبراج العلمين، حيث استعرض المهندس وائل سمير أعمال تركيب الواجهات وتنفيذ التشطيبات لـ15 برجاً من أبراج المنطقة الشاطئية، وأعمال تنفيذ الأبراج الأخرى بالمنطقة، والمنطقة الترفيهية التجارية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعدداً من المطاعم والكافيهات والمحال، وأيضا الممشى السياحى الذى تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

وأختتم حديثه بالتأكيد على مراعاة كافة المعايير البيئة فى جميع المشروعات التى تتم بأروقة مدينية العلمين، مشيرا إلى أن المحافظة بها مناخ خاص ومن ثم يتم مراعاة جميع الظواهر البيئة فى أى من المشروعات التى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.