/665241/أول-تحرك-من-الزمالك-لعودة-حسين-فيصل-للفريق

تحرك مسئولوا الزمالك خلال الساعات الأخيرة، حول عودة حسين فيصل للفريق مرة أخرى بعد تألقه مؤخراً مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأول الخطوات التي أتخذها مسئولوا الزمالك التحدث مع إدارة سموحة حول عودة فيصل للزمالك، مقابل بيع وإعارة بعض اللاعبين بالفارس الأبيض، وأقترحت بعض الأسماء للذهاب إلى الفريق السكندري.

ويأتي محمود عبد العزيز ويوسف أسامه نبيه وسيف جعفر على رأس اللاعبين المرشحين للانتقال إلى سموحة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كلاكيت ثاني مرة كارتيرون ينذر الزمالك قبل التصعيد للفيفا

أرسل الفرنسي باتريس كارتيرون إنذار جديد للزمالك، بعد تأكيدات مرتضى منصور بصرف مستحقاته أمس.

وأكد عبر الميل عدم حصوله علي المستحقات حتي الأن، وأن هذا هو الإنذار الأخير لصرف مستحقاته قبل التصعيد إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.