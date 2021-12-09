جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبرى، مما يستلزم غلقا جزئيًا لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الــ 12 من صباح غد الجمعة وتنتهى فى الخامسة من صباح الأحد المقبل، وذلك على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.





وقامت الإدارة العامة لـ مرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدى المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية. من جهة أخرى، قام رجال حى الدقى، اليوم تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، رئيس الحى، بضبط أعمال بناء مخالف فى أحد العقارات بشارع عبدالمنعم رياض أثناء صب سقف لزيادة مسطح غرف الخدمات لتحويلها إلى شقة سكنية، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة فى الأعمال المخالفة لضمان إيقاف الأعمال وفقًا للقانون، وتم إخطار إدارة التنظيم لتحرير محضر بالأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. يأتى ذلك بناء على تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، باليقظة التامة على مدار الساعة فى رصد المخالفات لتحقيق الردع العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق جزئى لمنزل شارع مراد بكوبرى الجيزة لمدة 3 أيام بداية من الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.