التعليم العالى: تسليم جائزة الإيسيسكو -حمدان لتطوير المنشآت التربوية

جدة - نرمين السيد - ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتى استضافتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال يومى 8 - 9 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وفى كلمته، أكد الوزير على نجاح المؤتمر العام فى دورته الـ 14؛ بفضل الجهود المبذولة من العمل المكثف، والذى أثمر عن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، والتعاون بين الإيسيسكو وعدد من الشركاء، والتى نأمل بأن يستفيد منها عدد كبير من الدول الأعضاء.

وأشار إلى تسليم جائزة الإيسيسكو _حمدان لتطوير المنشآت التربوية فى العالم الإسلامى، وكذا الإعلان عن النسخة القادمة من الجائزة، لافتا إلى

مناقشة البنود الخاصة بجدول أعمال المؤتمر العام، والمصادقة على القرارات التى اتخذها المجلس التنفيذى فى دوراته الثلاث السابقة، وهى: الدورة الـ 40 التى انعقدت فى أبو ظبى بصلاحيات المؤتمر العام، والدورة الـ 41 التى انعقدت افتراضيا مارس الماضى، والدورة الـ 42 التى استضافتها جمهورية مصر العربية.

وفى ختام كلمته، أعرب وزير التعليم العالى عن شكره وتقديره للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، لما بذلوه من جهد للحرص على المشاركة والتعاون معا لإنجاح أعمالها، كما وجه الشكر أيضا لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة على مجهوداتها المتميزة فى الإعداد لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك لفريق عمل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما يقدمونه من جهد وعمل دؤوب لأجل المصلحة العامة.

وفى كلمته، أعرب د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا توجيه الشكر للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأمانة د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ود محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجى.

وخلال الجلسة الختامية، تم اعتماد أعضاء المجلس التنفيذى لمنظمة الإيسيسكو، وكذلك الاتفاق على عقد المؤتمر العام فى دورته الـ 15 فى ديسمبر 2025 بمقر المنظمة بالمغرب، بالإضافة إلى المصادقة على قرارات الدورات السابقة 40 - 41 - 42.