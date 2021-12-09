الزمالك يحدد 21 ديسمبر لفتح باب الترشح للانتخابات

أعلن نادي الزمالك قرارات مجلس الإداره الذي عقد بعد ظهر اليوم ، الخميس، ويأتي في مقدمتها ، الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 21 ديسمبر لمدة سبعة أيام من الساعه الحادية عشرة صباحا حتى السابعه مساء.
وأكد نادي الزمالك أن المجلس وافق على ضوابط العمليه الانتخابيه ومنها عدم الدعاية داخل النادي مع السماح لأى مرشح بالحصول على كشوفات كامله بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي بهدف الحفاظ على استقرار النادي.
كما وافق المجلس على التصور الذي قدمه اسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق حول الجهاز المعاون للفريق الأول وكذلك التصور الذي قدمه حماده أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين كما وافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس عن ألعاب اليد والسله والطائرة.
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