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الزمالك يحدد 21 ديسمبر لفتح باب الترشح للانتخابات

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أعلن نادي الزمالك قرارات مجلس الإداره الذي عقد بعد ظهر اليوم ، الخميس، ويأتي في مقدمتها ، الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 21 ديسمبر لمدة سبعة أيام من الساعه الحادية عشرة صباحا حتى السابعه مساء.

 

وأكد نادي الزمالك أن المجلس وافق على ضوابط العمليه الانتخابيه ومنها عدم الدعاية داخل النادي مع السماح لأى مرشح بالحصول على كشوفات كامله بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي بهدف الحفاظ على استقرار النادي.

 

 

كما وافق المجلس على التصور الذي قدمه اسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق حول الجهاز المعاون للفريق الأول وكذلك التصور الذي قدمه حماده أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين كما وافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس عن ألعاب اليد والسله والطائرة.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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