الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يقرر تأجيل كأس الأمم لأجل غير مسمى

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابًا جديدا من الاتحاد الأفريقي، عبر البريد الإليكتروني، يخطره خلاله بتأجيل كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال بالمغرب لأجل غير مسمى.

وكان الاتحاد المصري قد تلقى خطابا صباحا اليوم الخميس من الاتحاد الأفريقي، أعلن خلاله إلغاء نتيجة قرعة البطولة التي أجريت أمس الأربعاء، دون أن يكشف عن سبب إلغاء نتيجة القرعة أو الموعد الجديد لإجرائها، قبل أن يرسل خطابا جديدا سعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين لكرة اليد، خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل.

وكانت القرعة التي أجريت أمس الأربعاء قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والجابون والكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إلغائها وإعادتها من جديد.

وكشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد اليد عن سفر بعثة منتخب اليد إلى السعودية للمشاركة فى دورة ودية دولية يوم 16 من شهر ديسمبر الحالى .