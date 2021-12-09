دوت الخليج يرصد تفاصيل اليوم الثاني لزيارة وفد اسكان النواب برئاسة عماد حمودة محافظة مطروح بـ 19 فيديو

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أجرى موقع دوت الخليج تغطية خاصة لوفد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة خلال زيارته لمحافظة مطروح، برفقة عدد من المسئولين، قام فيها بتفقد عدد من المناطق، لتفقد أحوالها والوقوف على أخر مشاكلها وما تواجهه من مشاكل من أجل تلبيتها، وذلك بعدما شهد اليوم جولات ميدانية لمشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح والتى تعمل على تنفيذها الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بجانب المشروعات القومية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى لاقت تقدير أعضاء اللجنة ومطالباتهم بضرورة أن يكون العمل بقدر العمل الذى يتم فى مبادرة حياة كريمة والتى تلقى رعاية كبيرة وإهتمام من القيادة السياسية.

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