«المصروفات ومنهج رابعة إبتدائى».. البرلمان يواجه «طارق شوقى»بـ18إتهام بجلسة «المحاكمة النيابية»

/665242/المصروفات-ومنهج-رابعة-إبتدائى-البرلمان-يواجه-طارق-شوقىبـ18إتهام--بجلسة-المحاكمة-النيابية

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل نظر أدوات رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني (سيتم مناقشتها يوم الثلاثاء 14 ديسمبر) عن موضوعات: مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.

دوت الخليج نواب البرلمان يواجهون وزير التعليم بـ116أداه رقابية يوم الثلاثاء القادم الأدوات الرقابية تضمن أدوات رقابية وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موضوعات الأدوات الرقابية تضم إشكاليات نقص عدد المدارس سوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول فى المدارس نقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم مع انتشار ظاهرتي التنمر والتسرب تخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها طلبات بشأن سياسة الحكومة لتحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا. أيضا سياسة تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة. سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية أيضا ارتفاع المصروفات بالمدارس لخاصة أيضا ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وإشكاليات التحول الرقمى سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس وسرعة الانتهاء من مبانى دراسية ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس

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