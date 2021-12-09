/665246/الأزمة-تنتهي-كارتيرون-يتسلم-راتبه-المتأخر-من-نادي-الزمالك

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك راتبه الشهري المتأخر، الذي أنذر القلعة البيضاء في ميل رسمي بسببه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسلم مسئولوا الزمالك الراتب المتأخر لكارتيرون منذ قليل بعد حل بعض الإجرائات، بسبب أن الشيكات عليها إمضاء من اللجنة السابقة، لتنتهي الأزمة التي هدد بها كارتيرون نادي الزمالك الأيام الأخيرة.

وكان صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهة الإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".

وأضاف: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارات مجلس الإداره الذي عقد اجتماع بعد ظهر اليوم، حول فتح باب الترشيح للانتخابات والاعلان بشكل رسمي لذلك.

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

كما أتخذ قرار بأنه لن يتم الترويج لأي منشور أو دعاية لأي مرشح داخل نادي الزمالك، بما فيهم المرشحين من المجلس الحالي، وذلك قرار متخذ منذ الانتخابات االماضية.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.