جدة - نرمين السيد - قالت شركة "مصر للطيران"، إنه فى ضوء التعديلات على الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قررت الجهات الصحية بروسيا تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR السلبية للقادمين إلى روسيا إلى48 ساعة بدلاً من 72 ساعة.





وأضافت أنه بالنسبة للمواطنين الروس لا يزال بإمكانهم دخول روسيا دون شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية ويمكنهم القيام بذلك فى خلال 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة بعد وصولهم إلى روسيا وتحميل نتيجة الاختبار على موقع Gosuslugi الداخلى الخاص بإدارة الرعاية الصحية الروسية. ونوهت شركة مصر للطيران على عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر إلى الدول المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من الاتصال بمركز مصرللطيران على 1717 من أى موبايل أو زيارة مكاتب مصرللطيران او اقرب وكيل سياحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات جديدة للصحة الروسية بشأن السفر إلى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.