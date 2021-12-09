الجامع الأزهر يعلن إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة محفظ قرآن كريم

جدة - نرمين السيد - وأكدت إدارة الجامع الأزهر ضرورة إحضار المتقدم للوظيفة صورا ضوئية لبطاقة الرقم القومى (سارية)، والمؤهل الدراسى، مع إحضار الأصول للاطلاع، بالإضافة إلى "بيان حالة وظيفية" حديث، وموافقة جهة العمل، بالنسبة للموظفين القائمين على رأس العمل، أو ما يفيد بالنسبة للمحالين إلى التقاعد.

كما تؤكد الإدارة على الشروط والضوابط التى سبق الإعلان عنها.

وقامت إدارة الجامع الأزهر بتخصيص هذا الرابط للاستعلام عن موعد الاختبار والمقابلات:

http://www.azhar.eg/details/ArtMID/821/ArticleID/57723