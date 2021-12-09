وزير التعليم العالى يستقبل نائب وزير خارجية قرغيزستان

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أيبك أرتيكبيف نائب وزير الخارجية لقرغيزستان والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.





جاء ذلك فى إطار فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل"، والذى تنظمه وزارة التعليم العالى، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير على العلاقات القوية والطيبة التى تربط مصر بقرغيزستان، وبحث الجانبان نقل الخبرة المصرية فى مجال التعليم العالى إلى دولة قرغيزستان، والتعاون فى التأسيس الأكاديمى للتعليم العالى بها، وإنشاء وزارة للتعليم العالى ومؤسسات تعليمية جامعية والاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد أيبك أرتيكبيف، بالتاريخ العريق لمصر كمهد للحضارة والتاريخ والثقافة، مشيرًا إلى تميز علاقات التعاون بين البلدين فى مجال التعليم العالى، والتى أثمرت عن العديد من الخريجين المتميزين الذين يشغلوا الآن مناصب رفيعة فى قرغيزستان بمجالات السياسة والزراعة والاقتصاد وغيرها، مشيرًا إلى رغبة بلاده التعاون مع مصر فى مجال دراسة الطب.

وبحث الطرفان توقيع اتفاق تعاون مشترك، والتوسع فى المنح الدراسية المقدمة للطلاب القرغيزيين بالجامعات المصرية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس.