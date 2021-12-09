تبطين 195 كيلو مترا من الترع بقرى ومدن كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، إنه يتابع الأعمال الجارية فى أعمال المشروع القومى لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، وذلك بعد إطلاعه على تقرير من كمال ميدان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة بخصوص هذا الشأن، مشيرا إلى الانتهاء من تبطين 195 كيلو مترا، ترعة ويجرى العمل فى 125 ترعة أخرى فى قرى المحافظة.





وأضاف المحافظ فى بيانه، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى بناء على تكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى؛ لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من عدد من الترع وجارٍ استكمال بقية أعمال تبطين 125 ترعة بمراكز وقرى المحافظة. وأوضح أن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام، وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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