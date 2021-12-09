وزير الطيران يتفقد مطار شرم الشيخ قبل استقبال وفود مؤتمر مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - قام اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران بجولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى وذلك لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال المشاركين فى الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر الحالى، رافق الوزير خلال الجولة الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وكان فى استقبالهم اللواء نبيل الملاح مدير المطار .





حيث تفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول بالمطار وكاونترات الجوازات وسيور الحقائب وصالة كبار الزوار واستراحات الخدمة المميزة بالإضافة إلى برج المراقبة، كما تابع سيادته انتظام التشغيل فى المطار ووجه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لضيوف مصر والوفود المشاركة فى المؤتمر من خلال التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة والعاملين بالمطار والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، وكذا العلامات الإرشادية والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، كما تفقد سيادته الإجراءات الأمنية ومنظومة الكاميرات والأسوار الخارجية المحيطة بالمطار.

وأكد منار أن وزارة الطيران تقدم كافة التسهيلات اللازمة لمثل هذه المؤتمرات الدولية والفعاليات الهامة من خلال تكوين فرق عمل مدربة على أعلى المستويات من جميع الجهات المعنية بالمطار وكذا التنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار من أجل تقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة فى الأحداث الهامة والخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.