نائب وزير خارجية روسيا يبحث مع سفير مصر بموسكو تطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - بحث نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير المصرى الجديد فى موسكو، نزيه النجارى، اليوم الخميس، تطوير العلاقات الثنائية وتسوية الأزمات فى شمال أفريقيا.





وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتنمية التدريجية للعلاقات الودية التقليدية الروسية المصرية"؛ موضحاً أن اللقاء عقد بناء على طلب الجانب المصرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. وأشار البيان إلى أنه تم خلال المحادثة تبادل وجهات النظر بشكل معمق فى سياق التنسيق الوثيق بين موسكو والقاهرة من أجل تسوية مبكرة لأوضاع الأزمات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجى وقعت فى مدينة سوتشى الروسية يوم 17 أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر فى المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات.

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