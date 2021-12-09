القافلة الدعوية بشمال سيناء: الأزهر والكاتدرائية نسيج واحد تجمعهما الأخوة

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم الفحام مسؤول العلاقات العامة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إن مسؤولى القافلة الدعوية للأزهر الشريف، أكدوا أن الأزهر الشريف والكاتدرائية نسيج واحد يتعايشان معا فى وطن واحد وتجمعهما المحبة والأخوة والإنسانية والتسامح والسلام.





جاء ذلك خلال زيارة القافلة الدعوية للأزهر الشريف كنيسة العريش ولقاء القس غبريال إبراهيم وكيل مطرانية العريش والمتحدث الإعلامى باسم الكنيسة وبعض القساوسة والمواطنين.

وأوضح إبراهيم الفحام، مسئول العلاقات العامة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان صادر اليوم الخميس، أن اللقاء دار حول برنامج الأخوة الإنسانية وإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن الأزهر الشريف والكاتدرائية نسيج واحد يتعايشان معا فى وطن واحد وتجمعهما المحبة والأخوة والإنسانية والتسامح والسلام.

كما تم إرسال رسالة أخرى إلى العالم أجمع أن سيناء آمنة برجال الدين ورجال الجيش والشرطة.

يذكر أنه شاركت القافلة مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة فى حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذا لقاء شباب وطلاب المدارس وطلاب جامعة سيناء بالمدينة الشبابية بالعريش، علاوة على استمرار لقاءاتها مع طلاب جامعة العريش، وحيث إن القافلة الدعوية الموفدة من الأزهر الشريف برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وزارت محافظة شمال سيناء بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، كما تضم 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

وتستمر زيارة القافلة لمدة أسبوع لنشر الدين والوسطى والتوعية المجتمعية وإلقاء الدروس الدينية بالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية،علاوة على إلقاء خطبة الجمعة بمختلف المساجد فى مدن المحافظة.