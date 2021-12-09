منتدى التعليم العالى يناقش «تعددية التخصصات» بحضور الدكتور مجدى يعقوب

جدة - نرمين السيد - أقيمت جلسة حوارية بعنوان "تعددية التخصصات: ضرورة فى المستقبل" برئاسة سامانثا مايلز من جامعة فلوريدا أتلانتيك، وبحضور الجراح العالمى د. مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب للقلب، ود.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ود. دينا فام من جامعة سيدنى التكنولوجية، ود. أحمد السراجى القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة لينكولن بالمملكة المتحدة، ود. آنا غريشتينغ سولدر من جامعة هارفارد، ود. هشام العسكرى من جامعة تشابمان.

وناقشت الجلسة تعددية التخصصات، والتغيرات التى فرضتها سوق العمل على المناهج فى مؤسسات التعليم، وميول واتجاهات الشباب نحو التخصصات التعليمية.

وأكد المشاركون على أهمية إلمام الشباب بكافة المهارات المتصلة بتخصصاتهم، موضحين أن هذا التحدى يبرز عند حاجة سوق العمل لمهارات محددة يفتقدها الشباب، أو توجد لديهم، ولكنها ليست بالتطور المطلوب والمواكب لحاجة سوق العمل الجديدة، مشيرين إلى دور التكنولوجيا فى حياتنا، وتأثيرها القوى فى إعادة تشكيل الصناعات، وظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية ضرورة تحقيق المواءمة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل، ومواكبة سيناريوهات التعلم المرن والتخصصات البينية، موضحين أن التحديات الجديدة التى فرضتها سوق العمل، أجبرت بعض مؤسسات التعليم على الانتقال من نظم تعليمية تقليدية، تتسم بالانعزال إلى نظم أخرى تتسم بالمرونة، وتجمع بين التخصصات الأكاديمية.

من جانبه، أكد د. مجدى يعقوب إيمانه الشديد بفكرة تعدد التخصصات، وأهميتها خاصة فى مجال الطب، مشيرا إلى أن بينية التخصصات تعنى التعدد، والابتكار، والتقدم، من خلال الدراسة والتعلم والتطبيق، مؤكدا أننا نعيش الآن حالة من الانعزال بين جميع التخصصات، وحان الوقت من أجل خلق بيئة علمية وبحثية متكاملة لخدمة كافة التخصصات العلمية.

وأشار يعقوب إلى أنه عمل على تطبيق فكرة تعددية التخصصات فى مركز القلب بمدينة أسوان، لافتا إلى أن هناك قسما يعمل فيه جميع أطباء وعلماء القلب للبحث عن كل جديد؛ من أجل خدمة هذا المجال الحيوى، مؤكدا أننا لا نستطيع أن نحقق التقدم فى البحث العلمى إلا من خلال تبنى فكرة تعددية التخصصات، مشيرا إلى أن هناك تحركا كبيرا فى مصر فى مجال مشروع الجينوم البشرى، وهذا يستلزم وجود تكامل بين كافة التخصصات.

ومن جانبه، أكد د. محمود المتينى أهمية بينية التخصصات لدورها المحورى فى توليد أفكار وتخصصات جديدة تفيد العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن تعددية التخصصات هى عماد تخصص الجراحة، فالطبيب فى مجال الجراحة يحتاج إلى كافة التخصصات المتعلقة بتخصصه، مشيرا إلى حاجة خريجى الجامعات إلى استيعاب كافة التغيرات التى تفرضها بيئة العمل، وأن يكونوا على وعى تام بأهداف التنمية المستدامة، وكيفية حل المشاكل المجتمعية.

وأضاف المتينى أن جامعة عين شمس تعمل دائما على ربط طلبة وخريجى الجامعة بمتطلبات سوق العمل، كما تتم إقامة مركز لحاضنات الأفكار وواحة للعلوم والتكنولوجيا؛ لتعزيز الحوار والأفكار بين الباحثين من مختلف الكليات وانتخاب الأفكار الابتكارية التى يصلح تحويلها لشركات ناشئة، تسهم فى إنتاج منتجات وخدمات قابلة للتسويق محليا ودوليا، فضلا عن إنشاء مراكز للتميز فى مجالات الطاقة والمياه وإدارة المخلفات، مؤكدا أن رؤية جامعة عين شمس ترتكز على دمج كافة التخصصات بما يخدم مجتمع المعرفة، مشيرا إلى أهمية تجاوز كافة التحديات التى تعيق التحول إلى كل ما هو جديد، من خلال تبنى سياسة قبول الآخر والتأقلم، والابتعاد عن سياسة الجزر المنعزلة.

ومن ناحيته، أكد د. هشام العسكرى أهمية الجمع بين التخصصات المتعددة، موضحا أن علم الأرض على سبيل المثال، يتطلب الإلمام بتخصصات الزراعة، والصحة، والطاقة المتجددة، والنظام البيئى، والماء والكوارث والمناخ، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بمعايير البنية التحتية للاتصالات، والانتقال إلى استدامة الأسواق، والجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار العسكرى إلى ضرورة تقليص الفجوة بين التخصصات، لافتا إلى وجود عدة مصطلحات فى هذا الصدد، منها: "التخصصات المتعددة، والتخصصات البينية، والتخصصات المتعدية"، موضحا أن التخصصات المتعددة تشمل: التخصصات الأكاديمية المختلفة التى تعمل معا، والاعتماد على معارفها بالتوازى، والتعاون بينها فى إجراء بحث مشترك حول مشكلة واحدة دون تكامل، وفيما يخص التخصصات البينية، فهى تعنى عمل التخصصات الأكاديمية معا، من خلال دمج المعارف والنظريات لتطوير أهداف بحثية مشتركة، بينما تشير التخصصات المتعدية إلى عمل التخصصات الأكاديمية المختلفة معا؛ لتحقيق التكامل فى المعرفة والطرق وتطوير أهداف بحثية مشتركة.

ومن جانبه، أكد أحمد السراجى أهمية التخصصات البينية لكل الجامعات، مشيرا إلى أن ما يميز جامعة عن أخرى هو التعليم والتعرض والخبرة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال وجود تكامل بين كافة التخصصات، وحتى يكون هناك أثر ملموس لكل الأبحاث العلمية التى يتم إجراؤها داخل الجامعات، وتصبح ذات جدوى اقتصادية ومتناغمة مع احتياجات المجتمع، مستعرضا بعض النماذج لتكامل التخصصات فى مجال الزراعة والهندسة، والهندسة والصيدلة الكيميائية، والتى أسفرت عن الوصول إلى تركبيات فاعلة جدا فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى تعاون جامعة لينكولن فى مجال الطيران مع شركة إيرباص العالمية، مؤكدا ضرورة أن تكون مناهج الجامعات محفزة على الابتكار ومراعية لمبادئ التعرض والخبرة والتعلم.