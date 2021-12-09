مصر للطيران: تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR للمسافرين إلى روسيا

قالت شركة مصر للطيران، إنه في ضوء التعديلات علي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضعها بعض الدول للسفر إليها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قررت الجهات الصحية بروسيا تقليل فترة صلاحية نتيجة اختبار PCR السلبية للقادمين إلى روسيا إلى 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة.

واضافت مصر للطيران في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أنه بالنسبة للمواطنين الروس لا يزال بإمكانهم دخول روسيا دون شهادة اختبار PCR بنتيجة سلبية ويمكنهم القيام بذلك في خلال 48 ساعة بدلاً من 72 ساعة بعد وصولهم إلى روسيا وتحميل نتيجة الإختبار على موقع Gosuslugi الداخلي الخاص بإدارة الرعاية الصحية الروسية.

وترجو مصر للطيران عملائها الكرام المسافرين علي رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر إلي الدول المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من الاتصال بمركز مصر للطيران علي 1717 من اي موبايل او زيارة مكاتب مصرللطيران او اقرب وكيل سياحي.