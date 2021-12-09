وزارة الرياضة توافق رسميًا على إقامة انتخابات اتحاد الكرة 5 يناير

تلقى مسئولو اتحاد الكرة، خطاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على إقامة الجبلاية جمعية عمومية تشهد إقامة الانتخابات يوم 5 يناير من المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

كان اتحاد الكرة قد أرسل خطاب رسمي أمس إلى وزارة الرياضة يخطره فيه بإقامة الجمعية العمومية لإعتماد الميزانية و إقامة الانتخابات يوم 5 يناير وهو ما وافقت عليه وزارة الرياضة.

ودخل محمد عمر نجم الاتحاد السكندري دائرة المرشحين لعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، كما دخل خالد الدرندلي دائرة المرشحين بقوة لتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى محمد بركات وحازم إمام وأحمد إبراهيم مجاهد ومحمد أبو الوفا وسحر عبد الحق.

وحصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة الأسبق على بيان حالة من الجبلاية والخاص بتواجده مسبقا في اتحاد الكرة تمهيدًا للترشح في الانتخابات المقبلة وتقديم ما يثبت أنه تواجد في الجبلاية بسبب شروط الترشح.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على التعديلات التى طلبتها الجمعية العمومية للجبلاية فى إجرائها على لائحة النظام الأساسى، حيث طلبت الأندية من فيفا إجراء بعض التعديلات، وعلى رأسها تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين ، كما تضمنت التعديلات التى وافق عليها فيفا إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم المغلقة، وأن يتكون المجلس من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و6 أعضاء ومقعد للمرأة.