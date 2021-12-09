تأكيداً لـ دوت الخليج: الزمالك يفتح باب الترشح للانتخابات 21 ديسمبر «صور»

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك منذ قليل عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مرتضى منصور أن باب الترشح للانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء سيكون يوم 21 ديسمبر.

ويستمر فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك لمدة أسبوع واحد فقط، ثم يتم إغلاق باب الترشح للانتخابات.

وكان موقع دوت الخليج قد انفرد بموعد فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وذلك، عقب إعلان مرتضى منصور عن موعد القرارات الهامة من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء.

قبل الإعلان الرسمي: ملامح موعد انتخابات الزمالك وفتح باب الترشح وأزمة إقامة الانتخابات خلال 3 أيام

نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك منذ قليل، على الصفحة الشخصية عبر “في بوك” رسالة هامة وخاصة لجماهير نادي الزمالك والأعضاء.

وقال مرتضى منصور أنه سوف يعلن عن موعد الانتخابات وأهم قرارات مجلس الإدارة وتحديد موعد الانتخابات.

وفيما يلي أبرز وأهم ملامح انتخابات الزمالك وموعد الانتخابات المقبلة:

الدعوة للجمعية العمومية يوم 20 ديسمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد

فتح باب الترشح يوم 21 ديسمبر المقبل ولمدة أسبوع

إقامة انتخابات الزمالك أيام 10/11/12 فبراير المقبل

مخاطبة اللجنة العامة الخاصة بفيروس كورونا للحصول على موافقتها لإقامة الانتخابات على 3 أيام

مرتضى منصور يعلن موعد قرارات مجلس إدارة الزمالك والانتخابات «صور»

نشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الصفحة الشخصية عبر "فيس بوك" رسالة إلى جماهير نادي الزمالك والأعضاء.

وكتب مرتضى منصور عبر فيس بوك "سيتم إعلان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، موعد الانتخابات بعد قليل".

انتخابات نادي الزمالك

مرتضى منصور: أجهز مفاجأة كبيرة لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".