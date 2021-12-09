/665251/رقية-الهلالي-المشروعات-القومية-بمطروح-إنجاز-على-أرض-الواقع-والمحافظة-تشهد-طفرة-تنموية-عملاقة

شاركت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، ضمن الوفد البرلمانى من لجنة الإسكان بالبرلمان، والذي انطلق منذ قليل، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مطروح، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

رقية الهلالي: المشروعات القومية بمطروح إنجاز على أرض الواقع.. والمحافظة تشهد طفرة تنموية عملاقة

وقالت النائبة رقية الهلالي ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، إن محافظة مطروح شهدت مشروعات ضخمة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، والتي تمثلت في المشروعات التنموية والقومية العملاقة مثل إنشاء مدينة العلمين الجديدة، فضلا عن مشروع ميناء جرجوب البحري التجاري الدولي، الذي سيوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، بالاضافة الي المشروع القومي محطة الضبعة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء والذي سيوفر الكهرباء لمصر ويخدم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية بها، مؤكدة أن تلك المشروعات ذات تأثيرات تنموية واقتصادية واجتماعية غاية في الاهمية، من حيث أولويات الدولة وخطط التنمية المستقبلية.

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وأضافت عضو لجنة الاسكان، أن إنجازات الدولة المصرية، تنوعت علي مدار السنوات الـ 7 الماضية، سواء التنموية والخدمية والطرق والكباري والاسكان الاجتماعي وتطوير العشوءئات والزراعة والصناعة وغيرها كثير، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بهدف توفير حياة كريمة للموطنين والارتقاء بمعيشة المصريين نحو مستقبل أفضل ، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطن المصرى، في شتي المجالات سواء الصحية او التعلمية او الخدمية .

وتابعت النائبة رقية الهلالي، ان القيادة الساسية تولي ملف التنمية والمشروعات القومية والتي تاتي في مقدماتها مبادرة حياة كريمة ، اهتمام كبير، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحولت لمشروع قومى كبير لتحسين واقع وحياة مواطني الدولة المصرية خلال عبورهم نحو الجمهورية الجديدة، بمجموعة من المشروعات في وقت قياسي غير مسبوق، أبهرت العالم بجحم إنجازاتها علي ارض الواقع.

وكشف النائبة رقية الهلالي عن تفاصيل الزيارة الميدانية لمحافظة مطروح قائلة: إن الزيارات الميدانية شملت تفقد محطة معالجة صرف صحي مطروح، والاجتماع بشركة المياه والصرف الصحي بمطروح، وذلك للوقوف على حجم الإنجازات في فيما جرى بمشروعات كبرى حققت نهضة تنموية فى كافة المجالات والقطاعات خلال السنوات الماضية منها مشروعات الكهرباء والطرق ومشروعات المياه والصرف الصحى بمطروح، مؤكدة أن اللجنة تولى المشروعات القومية اهتمام خاص، كما تم تفقد التجمعات القروية وبحث مطالب الأهالي في المساكن البديلة اللائقة وتوفيرها، والتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، لتفقد قرية الجميمة وبعض التجمعات السكنية بالضبعة وسيدي عبدالرحمن بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلي عقد اجتماع موسع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقب تفقد المشروعات العمرانية والتنموية بالمدينة.

وأشارت عضو لجنة الاسكان، الي أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، تضمنت، 25 مشروعًا قوميًا مُدرج لها اعتمادات بحوالى 164 مليار جنيه، على رأسها: "المشروع القومى للإسكان الاجتماعى بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة، مشروع تنمية محور قناة السويس بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه، مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه وتصل أطوال الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالى 1400 كم، لاستفادة 25 محافظة من المشروع، مشروع التأمين الصحى الشامل باستثمارات قدرها 4 مليارات جنيه، وتصل عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 65 منشآة، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية بـ13.9 مليار جنيه، مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق بـ12.3 مليار جنيه، مشروع التحول الرقمى والبنية المعلوماتية باستثمارات 11.7 مليار جنيه، مشروع تطوير المناطق العشوائية بقيمة 10 مليارات جنيه، بحيث تصل عدد الوحدات العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 نحو 273 ألف وحدة".