/665252/الإسماعيلي-يعلن-تمديد-تعاقد-عماد-حمدي-حتى-نهاية-موسم-٢٠٢٥

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان عقد عماد حمدي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وكان هدفاً رئيسياً لمعظم أندية الدوري المصري كان آخرها البنك الأهلي، ولكن فضل اللاعب التواجد مع الإسماعيلي لفترة جديدة.

وتعاقد الإسماعيلي في عام 2015 مع عماد حمدي قادماً من نادي المنصورة، واصبح من الركائز الأساسية للفريق وحمل شارة القيادة أيضا.

وحضر والد اللاعب معه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة اليوم، والذي نجح تمديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت اللجنة الفنية بقلعة الدراويش برئاسة حمادة المصري، بجانب الأعضاء ممحمود حسن وأشرف خضر، أكدت على ضرورة تواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل العناصر في مركزه بجانب خبراتة الكبيرة.

وأدلى عماد حمدي بتصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي قائلاً "سعيد للغاية بتجديد تعاقدي مع الإسماعيلي، حيث كان الهدف الأول هو التواجد مع الفريق وعد الرحيل لأي فريق خلال الفترة المقبلة".

وزاد "ألعب مع الإسماعيلي منذ عام 2015 وتمديد التعاقد لثلاث مواسم مقبلة أمر جيد للغاية، وأكون سعيد للغاية عندما أحمل شارة قيادة الفريق.

وواصل "كانت هناك عروض أخرى بمبالغ مالية أكبر ولكن كانت رغبتي الأولى كان الاستمرار مع الإسماعيلي، وأن يحيى الكومي رئيس النادي، يعمل من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وأكمل "الإسماعيلي يمتلك مدير فني على أعلى مستوى حاليا، ونريد العودة للنتائج الجيدة معه خلال الفترة المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير العاشقة لكيان قلعة الدراويش".

واختتم "أتمنى تحسين النتائج مع الفريق، ثم التواجد مع منتخب مصر، فكارلوس كيروش مدرب جيد ويتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ولا يفرق بين الأندية، وأن منتخب مصر قدم اداء مميز أمام الجزائر في بطولة كأس العرب".