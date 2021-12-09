بسبب جملة «وحش الكون»..أحمد العوضي يتعرض لموقف محرج من سيدة عجوز

/665253/بسبب-جملة-وحش-الكونأحمد-العوضي-يتعرض-لموقف-محرج-من-سيدة-عجوز

تحدث الفنان أحمد العوضي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يظهر به لأول مرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز عن كواليس مرض زوجته، راويا موقف محرج تعرض له بسبب جملة «وحش الكون» لطالما اعتاد أن يقولها لياسمين خاصة بعد مسلسلهما الأخير “اللي مالوش كبير”.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعرض أحمد العوضي لموقف محرج من سيدة عجوز

وقال العوضي خلال برنامج “معكم”: “في موقف حصلي في الأصانصير كنت نازل من المستشفى فلقيت ست كبيرة بتقولي قعدت تقولها وحش الكون لحد ماالبت خلص، حرام عليك خف عليها شوية”.

لتمازحه ياسمين عبد العزيز، قائلة: “الكلمة دي اللي جبتني الأرض، كنت بقوله في المستشفى، فضلت تقولي وحش الكون لحد ماجبتني الأرض”.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول لبرنامج معكم

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل بدء عرض الجزء الأول من الحلقة بساعات ولازل تصدرها مستمر حتى الأن، وتناولت الحلقة من البداية حتى النهاية رحلة مرضها بالكامل من بداية أولى عمليتها في مصر، حتى تعافيها بسويسرا، وجاءت تصريحاتها على النحو الأتي:

- عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، وأنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

- عملت في شهرين بس 4 عمليات، الأولى الاستئصال والتانية تجميل لبطني.

- طلعت من العملية في ألم رهيب وفضلت أقولهم أنا بموت وهما شايفين إني لازم أقوم وأمشي.

- طلع إن كان القولون عندي مخروم وجالي تسمم في الدم.

- التربي قالي ركبنا لك كشاف يا أستاذة ومستنيينك.. وكأني مثلا هقوم أشرب مياه من التربة بالليل وأرجع تاني.

- أول مرة أحس بشعور إني خلاص هموت، لغاية ما جيه يوم عرفة والناس كلها دعيتلي وكأن الدعاء كله كان من نصيبي.

- الناس قالولي لازم ترفعي قضية والدكتور يتجازى على اللي عمله.

- الدكتور ده عنده أكتر من 70 سنة معتقدش إني هرفع قضية على حد كبير في السن ده.

- سافرت سويسرا عشان يدخلوا أمعائي جوه بطني، ومرضيتش أنزل من سويسرا بعد ما خلصت إلا وأنا ياسمين وماشية ياسمين وقوية.

- في السوشيال ميديا موتوني وطلقوني وقالوا إني عملت عمليات تجميل.