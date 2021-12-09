مصطفى سالم مهاجما قرار التعليم بإلغاء التشعيب: «الطالب بيتابع صفحة الوزير أكتر ما بيزاكر».. فيديو

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قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صفحة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، اصبحت محل اهتمام الاسر المصرية والعائلة، أكثر من الدراسة نفسهـا وذلك لكثرة المشاكل الكثيرة المتعلقة بملف التعليم من مشاكل منهج رابعة ابتدائي، أو أزمة 36 الف مدرس، ومشاكل التغذية التي تعرضت لها المحافظات.

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جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج المصري أفندي والمذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، مضيفا أنه تفاجيء بقرار الغاء التشعيب للثانوية العامة، حيث أنه صدر ر فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي.

مصطفى سالم مهاجما قرار التعليم بإلغاء التشعيب: «الطالب بيتابع صفحة الوزير أكتر ما بيزاكر»

وتسائل وكيل خطة النواب النائب مصطفى سالم:" لماذا لم يقم الوزير باتخاذة قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن هل نسق وزير التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في هذا القرار لانة سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لان هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم واخرى لعلمى رياضة .

مصطفى سالم يحذر من تداخل الشعبتين بعد قرار الوزير بالغاء علمي علوم ورياضة

ونوه سالم أن لكل شعبة كليات متخصصة، وبالتالي سيحدث تداخل كبير بين الشعبتين الأمر الذي يزيد الوضع سوءا، بسبب تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر ،خاصة وأنة سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء أخري في النظام الجديد وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .