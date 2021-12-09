/665255/قرارات-نارية-لمجلس-إدارة-الزمالك-برئاسة-مرتضى-منصور

أجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ظهر اليوم، ليعلن عن أبرز القرارات التي أتخذها المجلس عبر فيديو نشرة على صفحته منذ قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتضمنت عدة قرارات مهمه أبرزها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 21 ديسمبر لمدة سبعه أيام من الساعه التاسعة حتى السابعة.

ويستعرض معكم دوت الخليج قرارات مجلس إدارة الزمالك:

- فتح باب الترشيح للانتخابات يوم ٢٠ ديسمبر على أن يتم تلقي أوراق المرشحين يوم ٢١ ديسمبر لمدة 7 أيام من الساعة 11 ص حتى 7م.

- وافق المجلس على ضوابط العملية الانتخابية، ومنها عدم الدعاية داخل النادي.

- السماح لأي مرشح بالحصول على كشوفات كاملة بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي بهدف الحفاظ على استقرار النادي.

-الموافقة على التصور الذي قدمه الكابتن إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق حول الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم وكذلك التصور الذي قدمه حمادة أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين.

- الموافقة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح عن ألعاب اليد والسلة والطائرة.

اجتماع كارتيرون

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا بين المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون حول برنامج مران اليوم.

كشف مصدر مقرب من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة بنادي الزمالك عن ترشحه، على رئاسة نادي الزمالك المقبلة.

وأشار إلى أن لبيب يحضر قائمة قوية يخوض بها الانتخابات القادمة، لتكون منافسة شرسة مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي.

وستكون ملامح قائمته كالتالي بوجود حسام المندوه على مقعد نائب الرئيس وهاني بيرزي وحسين السمري وهاني شكري اعضاء فوق السن، بجانب أختيار لاعب كرة كبير كأحد رموز الزمالك والأقرب انضمام هشام يكن.

على أن تتكون باقي القائمة في الأيام القادمة من خلال أختيارهم بعناية، للمنافسة بقوة في انتخابات الفارس الأبيض القادمة.