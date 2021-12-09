/665256/ياسمين-عبد-العزيز-عن-تعاونها-مع-العوضي-كنت-رافضة-عشان-خوفت-نتطلق

تحدثا الثنائي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، عن كواليس تعاونهما سويا في مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي نجح نجاحا ساحقا في رمضان الماضي.

دوت الخليج يرصد كواليس تعاون ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي في اللي مالوش كبير

أوضحت ياسمين عبد العزيز في البداية، عن رفضها العمل مع زوجها أحمد العوضي، فقالت خلال برنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC: “أنا كنت مقررة إني مش هعمل مسلسل تاني، كنت مستنية الكورونا تخلص بس مخلصتش فقررت أرجع للمسلسلات، فالمخرج قالي أنا شايف انك تعملي مسلسل مع أحمد قولتله مستحيل، أنا مبهرجش في شغلي فمكنت حابة أشتغل معاه”.

وتابعت: “قولتله المسلسل ده لو عملناه هيستبب في طلاقي، وفعلا مكناش بنعمل حاجة أيام تصوير المسلسل غير اننا نتخانق”.

وأردف العوضي، مستكملا: “ مكناش عايزين نعمل المسلسل مع بعض، احنا كنا ناجحين في أعمالنا اللي قبل كدة فكنا محتارين هنتلقي ازاي”.

أحمد العوضي يتعرض لموقف محرج من سيدة عجوز

تحدث الفنان أحمد العوضي خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، والذي يظهر به لأول مرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز عن كواليس مرض زوجته، راويا موقف محرج تعرض له بسبب جملة «وحش الكون» لطالما اعتاد أن يقولها لياسمين خاصة بعد مسلسلهما الأخير “اللي مالوش كبير”، فقال: “

في موقف حصلي في الأصانصير كنت نازل من المستشفى فلقيت ست كبيرة بتقولي قعدت تقولها وحش الكون لحد ماالبت خلص، حرام عليك خف عليها شوية”.

لتمازحه ياسمين عبد العزيز، قائلة: “الكلمة دي اللي جبتني الأرض، كنت بقوله في المستشفى، فضلت تقولي وحش الكون لحد ماجبتني الأرض”.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في برنامج معكم

الجدير بالذكر، أنه يتحدث العوضي خلال الجزء الثاني من الحلقة ببرنامج معكم عن تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها، كما يروي كيفية إدارته لهذه الأزمة وكيف دعم زوجته وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.