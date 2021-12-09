رفع 2000 طن مخلفات فى حملات نظافة بكفر الشيخ

وقال المحافظ إن جملة المخلفات التى تم رفعها،2000 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 387 طنا، وببرج البرلس 49 طنا، وبسيدى سالم 159 طنا، وبسيدى غازى 45 طنا، وببلطيم 120 طنا، وبالرياض 111 طنا، وبالحامول 159 طنا، وبمصيف بلطيم 36 طنا، وبقلين 125 طنا، وببيلا 179 طنا، وبدسوق 255 طنا، وبفوه 196 طنا، وبمطوبس 164 طنا، وبمسير 26 طنا"، بإجمالى 2000 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
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