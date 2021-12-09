فيديوجراف- محطة مياه بحر البقر.. أفضل مشروع إنشائى فى العالم

جدة - نرمين السيد - تعتبر محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، الأكبر من نوعها فى تاريخ مصر والشرق الأوسط، والمشروع الأهم فى تنمية شبه جزيرة سيناء بتكلفة 1.2 مليار دولار، وتعمل بمعالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3، ونحو مليار م3 كل سنة.





وأعلنت المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم فى مسابقة التحكيم الدولية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، فى نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة فى 18 مجالا مختلفا فى صناعة التشييد والبناء. ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل مشروع محطة معالجة مياه مصر بحر البقر: يذكر أن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر" افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى سبتمبر الماضى، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتقع المحطة على بعد 10 كيلو متر جنوب أنفاق بورسعيد فى سيناء، حيث تعتبر من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها، كما تساهم فى استصلاح 400 ألف فدان فى مناطق شبه جزيرة سيناء.

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