وزير الرى يشارك فى ورشة العمل الختامية لمشروع إدارة الحشائش المائية بأوغندا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى ورشة العمل الختامية للمرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بأوغندا، وبحضور هيلين أوودا وزيرة الدولة للثروة السمكية الأوغندية، ومحمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا، وأعضاء بعثة الرى المصرى بأوغندا، ومسئولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، وعدد من المنتفعين بالمشروع ببحيرتى كيوجا وألبرت.





وقد تم خلال ورشة العمل عرض أهداف المشروع والأنشطة المختلفة الخاصة بالمرحلة الثانية والتى تم تنفيذها خلال المشروع، والذى يقوم بتنفيذه معهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بالتعاون مع قطاع شئون مياه النيل.

كما استعرض ممثلو المناطق الثلاث المنفذ بها المشروع فى بحيرتى كيوجا وألبرت الدروس المستفادة من المشروع والفوائد المكتسبة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى فى كلمته أمام ورشة العمل تاريخ التعاون بين مصر وأوغندا فى مجال مقاومة الحشائش المائية منذ عام 1999 بمنحة مصرية 30 مليون دولار خلال المراحل المختلفة، والتى بدأت بإطلاق "المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" فى بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ونهر كاجيرا ، والذى انتهت المرحلة الخامسة منه بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهرى بمقاطعة كامونجا الأوغندية، بالإضافة لمشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع "إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت" والتى بدأت فى شهر أكتوبر 2020، واشتملت أنشطتها على مكافحة الحشائش بالطرق الميكانيكية واليدوية بموقع بوجوندو فى بحيرة كيوجا وموقع وانسيكو فى بحيرة ألبرت، بالإضافة لمتابعة أداء أنشطة المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات جديدة تتعامل مع الحشائش من خلال طريقتين ميكانيكيتين، الأولى تهدف إلى إزالة الحشائش الطافية ، والثانية للتعامل مع الحشائش القريبة من الشاطئ.

وأشار وزير الرى إلى أن المشروع ساهم فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج السمكى وإنتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) والسماد العضوى، الأمر الذى انعكس على سد جزء من الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل والحد من انتشار الأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة.

وأكد عبدالعاطى أهمية الحفاظ على الأشجار من استخدامها كوقود وتوفير البديل، حيث يتم من خلال هذا المشروع التعامل مع مشكلة الحشائش وورد النيل وتحويلها من مشكله إلى فرصة من خلال استخدامها لتوليد طاقة نظيفة (البيوجاز) بديلا عن قطع الأشجار لاستخدامها كوقود، حيث تم توزيع 17 وحدة غاز حيوى (بيوجاز) للاستخدامات المنزلية على الأسر المستفيدة بالتنسيق مع فريق العمل الأوغندى باعتباره مصدر رخيص ونظيف للطاقة وأقل تأثيرا على البيئة من مصادر الطاقة الأخرى ، بالإضافة لإستخدام الحشائش المزالة والمخلفات الزراعية فى إنتاج السماد العضوى المستخدم فى زيادة إنتاجية التربة الزراعية.

وفى إطار التطوير الشامل لكافة الاستراحات التابعة للوزارة، تفقد وزير الرى، يرافقه أعضاء بعثة الرى المصرى بأوغندا، استراحات الرى المصرى بمدينة كمبالا، والتى يتم العمل على تأهيلها حاليا بالتشغيل الذاتى بمعرفة بعثة الرى المصرى بأوغندا توفيرا للنفقات.

وأوضح الدكتور عبدالعاطى أنه تم عمل تطوير شامل لمقار بعثة الرى المصرية فى أوغندا والذى لم يتم سابقا خلال 60 عاما.