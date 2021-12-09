فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين للعام 2022

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك للصحفيين وأسرهم للعام 2022، بمزايا غير مسبوقة، تمكن العضو من سداد قيمة الاشتراك بالتقسيط على ثلاثة أشهر، وتسهيلات تحقق فاعلية الإجراءات الاحترازية، مع تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية، بشأن الأساتذة فى جدول المعاشات، و"القادرون باختلاف"، فضلًا على حزمة الخدمات المعدلة باللائحة.





وبحسب بيان لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، فقد قرر مشروع العلاج بالنقابة الإبقاء على قيمة اشتراك الأساتذة بجدول المعاشات 100 جنيه فقط كالعام الماضى، وإعفاء "القادرون باختلاف"، من رسوم الاشتراك كالعام الماضى، بالإضافة إلى أن تكون قيمة الاشتراك لباقى الراغبين موحدة 250 جنيهًا للعضو، أو أحد أفراد أسرته. وشملت قرارات المشروع، فتح باب الاشتراك، من 15 ديسمبر الجارى، وحتى 30 يناير المقبل، على أن يتم مد الاشتراك لمدة شهر آخر بعد انتهاء أعمال الجرد، وكذلك الموافقة على آليات تنظيم الاشتراكات التى تتضمن سداد قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط بدون مقدم.

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