تعرف على الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا

حسم 16 فريقا بشكل رسمي التأهل إلى دور ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021/2022، وذلك بعد أن تم إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات مساء الخميس، بعد انتهاء اللقاء المؤجل بين أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني لسوء الأحوال الجوية.

وتأهل 16 فريقا إلى دور ثمن النهائي حيث جاءوا كالتالي:

ليفربول

بايرن ميونخ

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

ريال مدريد

فياريال

أياكس

أتلتيكو مدريد

إنتر ميلان

باريس سان جيرمان

سبورتنج لشبونة

تشيلسي

يوفنتوس

بنفيكا

ليل

سالزبورج

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام القرعة يوم الإثنين المقبل الموافق 13 ديسمبر، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت "القاهرة" من مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة "نيون" في سويسرا.

يذكر أن قرعة دور الـ16 لن تشهد أي مواجهات بين فريقين من نفس البلد، ولن تشهد أي مواجهات بين فريقين قد سبق وتقابلا في المجموعات.

وتقام مرحلة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 (مباريات الإياب) وجميعها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وكان يويفا قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.