ياسمين عبد العزيز: «العوضي كان بيبكي وقت مرضي..ويقولي اوعديني تكملي»

/665259/ياسمين-عبد-العزيز-العوضي-كان-بيبكي-وقت-مرضيويقولي-اوعديني-تكملي

كشفت الفنان المتألقة ياسمين صبري، بعد ملامح مساندة زوجها الفنان أحمد العوضي لها، خلال فترة مرضها، مشيرة إلى رفضه تركها بشكل مستمر.

دوت الخليج

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “العوضي في وقت مرضي جالي وكان بيعيط وحط راسه على راسي وقالي اوعديني انك تكملي، أنا مكنتش بمشي هو اللي كان بيشدني أمشي، ويطلعني سلالم ويديني تعليمات، أحمد قضى معايا 3 شهور نايم على الكنبة”.

سبب إعلان أحمد العوضي مرض ياسمين عبد العزيز

وقال العوضي خلال البرنامج، متحدثا عن سبب منشوره الذي أعلن من خلاله مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز: “الضعف ربنا خلقه في أي بني أدم، فكنت لازم أعبر عنه، لما هي دخلت العملية الدكتور قالي قدمها 3 ساعات بس، فمكنتش عايز غير إنها تدخل العمليات، وهي جوه الدكتور كلمني قالي قدامهما النهاردة وبكرة لو اتحست يبقى تمام”.

وتابع: “وقتها احتجت الناس كلها تدعيلها، فلجأت للناس وكتبت البوست ده، وقتها كنت حاسس ان فيه ستارة سودة نزلت على وشي، بس أنا مش من طبعي اني شكاي، بس دا كان رجاء بالدعاء”.

تفاصيل مرض ياسمين عبد العزيز

وكانت تحدثت ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول من البرنامج، عن عن الأسباب التي جعلتها تعيش أزمتها الصحية الأخيرة، والتي أثارت قلق وخوف متابعيها وأحدثت ضجة عارمة عبر منصات السوشيال ميديا، فقالت: "أنا مكنتش اعرف أني في يوم من الأيام هطلع اتكلم في حاجة زي كده، كنت داخلة اعمل عملية لمشلكة عندي من 16 سنة.. عملت العملية دي 5 مرات وكنت باخد وقتي بعدها ومحبش اعرف حد، المشكلة دي أكياس بتطلعلي حاجة من عند ربنا".

وتابعت: "روحت اعمل العملية بعد «اللي ملوش كبير»، المسلسل دا مشوفتش يوم بعد حلو، جالي كورونا مرتين غير الأزمة دي.. روحت للدكتور بتاعي قالي هتاخد 3 ساعات وقالي هقعد يومين بعدها، في شهرين عملت 4 عمليات.. بتاع الأكياس وواحدة تجميل عشان شكل الخياطة في يوم واحد".

وأردفت: "حسيت بعدها بألم رهيب وقولتلهم أنا بموت.. الكولون اتخرم وجالي تسمم في الدم، بعدها بكام يوم قالوا لو مدخلتش اعمل عملية تالتة هموت.. دكتور عصام شلباية اللي أنقذ حياتي قالي انا داخل اعملك العملية وأنا شايف انك هتموتي، وانا داخلة كنت عارفة اني مش هطلع وقولت لأخويا خلي بالك من ولادي".