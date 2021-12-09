/665261/أحمد-العوضي-يكشف-سبب-عدم-سفره-مع-ياسمين-عبد-العزيز-إلى-سويسرا

رد الفنان أحمد العوضي،على جدل تأخره عن السفر لياسمين عبد العزيز خلال رحلة علاجها بسويسرا، وذلك خلال برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

دوت الخليج يرصد سبب عدم سفر أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز لسويسرا

وقال العوضي، خلال البرنامج: “لما قررنا انها تسافر، كان في وقت مش هفكر فيه الناس بتقول اي، أنا كنت هسافر برة مصر مكنتش هخبط على السفارة أقولهم أنا مشهور سفروني، هي اللي كانت معاها فيزا واللي موجود مننا كان هيسد، طالما هي عارفة عندي اي خلاص، وبالنسبالي الناس اللي انتقدتني كان حب، وكان المهم عندي انها تقوم بالسلامة”.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول لبرنامج معكم

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل بدء عرض الجزء الأول من الحلقة بساعات ولازل تصدرها مستمر حتى الأن، وتناولت الحلقة من البداية حتى النهاية رحلة مرضها بالكامل من بداية أولى عمليتها في مصر، حتى تعافيها بسويسرا، وجاءت تصريحاتها على النحو الأتي:

- عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، وأنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

- عملت في شهرين بس 4 عمليات، الأولى الاستئصال والتانية تجميل لبطني.

- طلعت من العملية في ألم رهيب وفضلت أقولهم أنا بموت وهما شايفين إني لازم أقوم وأمشي.

- طلع إن كان القولون عندي مخروم وجالي تسمم في الدم.

- التربي قالي ركبنا لك كشاف يا أستاذة ومستنيينك.. وكأني مثلا هقوم أشرب مياه من التربة بالليل وأرجع تاني.

- أول مرة أحس بشعور إني خلاص هموت، لغاية ما جيه يوم عرفة والناس كلها دعيتلي وكأن الدعاء كله كان من نصيبي.

- الناس قالولي لازم ترفعي قضية والدكتور يتجازى على اللي عمله.

- الدكتور ده عنده أكتر من 70 سنة معتقدش إني هرفع قضية على حد كبير في السن ده.

- سافرت سويسرا عشان يدخلوا أمعائي جوه بطني، ومرضيتش أنزل من سويسرا بعد ما خلصت إلا وأنا ياسمين وماشية ياسمين وقوية.

- في السوشيال ميديا موتوني وطلقوني وقالوا إني عملت عمليات تجميل