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حياة كريمة فى زفتى.. الأعمال تصل لـ86% والمحافظ يوجه بتكثيف العمل

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أ ش أ 2021-12-09 23:29 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، الخميس، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقريتى نهطاى وتفهنا العزب بمركز زفتى، بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وذكرت المحافظة - فى بيان - أن المحافظ تفقد فى قرية نهطاى "مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وحدة طب الأسرة، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة نهطاى الإعدادية الحديثة، محطة مياه نهطاى".

كما تفقد المحافظ فى قرية تفهنا العزب مدرسة تفهنا العزب الثانوية، وحدة تفهنا الابتدائية، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز الشباب.

وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتى تفهنا العزب ونهطاى تسير على قدم وساق، تمهيدا لافتتاحهم.

وقال إنه بالنسبة لمجمع الخدمات الحكومية والمقام بتكلفة 10 ملايين جنيه، والتى وصلت نسب الأعمال به إلى 86٪، حيث تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرسانى وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات.

وتابع المحافظ أيضا خلال جولته التفقدية أعمال بناء وتشييد المجمع الزراعى بتكلفة 5.4 مليون جنيه، حيث تم نهو الهيكل الخرسانى وجار عمل التشطيبات لتصل نسبة إنهاء الأعمال إلى 63 ٪.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لضمان تنفيذ كافة المشاريع بأعلى جودة وانتهائها فى الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكافة أهالينا بقرى مركز زفتى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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